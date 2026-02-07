Síguenos:
Deportes | Gobierno

Vuelve al cargo: Andrés Otero será el subsecretario de Deportes de Kast

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El actual gerente general de la Fetech retomará la cartera que ocupó en el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

El presidente electo José Antonio Kast presentó la lista de subsecretarios y delegados regionales para su mandato, con Andrés Otero designado para liderar por segunda vez la subsecretaría de Deportes.

Otero volverá a la mencionada subsecretaría luego de haber ocupado el cargo en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, entre el 5 de diciembre de 2018 y el 11 de marzo de 2022.

Nacido en Ñuñoa, el periodista de 44 años se tituló en la Universidad Diego Portales y posteriormente obtuvo un Master en Administración de Empresas y un diplomado en gestión deportiva de la Universidad Europea de Madrid.

Con pasado en la Dirección de Desarrollo Comunitario municipal de Lo Barnechea, Otero desde 2023 se mantiene como gerente general en la Federación de Tenis de Chile.

Fanático del fútbol y reconocido hincha de Universidad Católica, es autor del libro "Latidos Cruzados, relatos e historias de la Católica".

En cuanto al aspecto político, no tiene militancia partidista, aunque en las últimas elecciones apoyó a la candidata Evelyn Matthei y en 2024 expresó su apoyo a Francisco Orrego -diputado electo por el Distrito 10- cuando postuló al Gobierno Regional Metropolitano.

Así, con el cambio de mando el próximo 11 de marzo, Otero tomará la posta de Emilia Ríos.

