Las Diablas enfrentarán a Estados Unidos en su camino a las Qualifiers Santiago 2026

La selección chilena femenina adulta de Hockey Césped sigue afinando detalles de cara a las Qualifiers Santiago 2026, certamen que entregará tres cupos directos a la cita mundialista, y este sábado dio inicio a una nueva etapa de su preparación internacional, viajando a Estados Unidos para enfrentar una exigente serie de encuentros amistosos.

Las Diablas, dirigidas por Cristóbal Rodríguez, partieron el sábado 8 de febrero rumbo a Charlotte, Estados Unidos. En esa ciudad, disputarán cuatro partidos de preparación frente a la selección local, escuadra que ya se encuentra clasificada a la próxima Copa Mundial de Hockey Países Bajos y Bélgica.

Chile será parte del Grupo A del Premundial y debutará frente a Suiza el lunes 2 de marzo, continuará ante Australia el miércoles 4 y cerrará la fase de grupos frente a Francia el jueves 5, en el Centro de Hockey sobre Césped Claudia Schüler, ubicado en el Parque Estadio Nacional.

Las entradas para vivir este importante torneo en casa ya están disponibles a través de la plataforma Fever.

Programación de los partidos:

1)Estados Unidos vs. Chile | Martes 10 de febrero | 16:00 horas | UNCC

2)Estados Unidos vs. Chile | Jueves 12 de febrero | 16:00 horas | UNCC

3)Estados Unidos vs. Chile | Sábado 14 de febrero | 16:00 horas | UNCC

4)Estados Unidos vs. Chile | Domingo 15 de febrero | 16:00 horas | UNCC

Revisa la nómina a continuación: