Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago31.2°
Humedad20%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Hockey césped | Selección chilena

Las Diablas vencieron a Australia y pusieron pie y medio en las semis del Premundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo nacional dio un enorme paso en busca de los pasajes a Países Bajos y Bélgica.

Las Diablas vencieron a Australia y pusieron pie y medio en las semis del Premundial
 Team Chile / COCh
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este miércoles, la selección chilena femenina de hockey césped quedó ad portas de avanzar de ronda en el Premundial que se disputa en Santiago, tras imponerse a Australia en la segunda fecha del Grupo A.

Las Diablas ganaron por 2-1, gracias a las anotaciones de Josefa Salas y María Maldonado. El descuento oceánico corrió por parte de Stephanie Kershaw.

De esta manera, Chile llegó a seis puntos y buscará sellar la clasificación a semifinales ante Francia, este jueves 5 de marzo a las 20:15 horas.

Al elenco nacional le basta con un empate, pues Australia y Francia son escoltas con tres unidades. Incluso, una derrota sería suficiene, pues Las Diablas le sacan una gran ventaja a las galas en diferencia de gol: Chile tiene +7, a diferencia del -3 de su próximo rival.

Solo una debacle dejaría a Chile fuera de semifinales. Cabe recordar que los dos finalistas y el tercer puesto del Premundial clasificarán directamente a la cita planetaria de Países Bajos y Bélgica.

Otro cupo se decidirá mediante ranking entre los cuartos puestos del torneo santiaguino y del Premundial que se desarrolla simultáneamente en Hyderabad, India.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada