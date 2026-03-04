Las Diablas vencieron a Australia y pusieron pie y medio en las semis del Premundial

Este miércoles, la selección chilena femenina de hockey césped quedó ad portas de avanzar de ronda en el Premundial que se disputa en Santiago, tras imponerse a Australia en la segunda fecha del Grupo A.

Las Diablas ganaron por 2-1, gracias a las anotaciones de Josefa Salas y María Maldonado. El descuento oceánico corrió por parte de Stephanie Kershaw.

De esta manera, Chile llegó a seis puntos y buscará sellar la clasificación a semifinales ante Francia, este jueves 5 de marzo a las 20:15 horas.

Al elenco nacional le basta con un empate, pues Australia y Francia son escoltas con tres unidades. Incluso, una derrota sería suficiene, pues Las Diablas le sacan una gran ventaja a las galas en diferencia de gol: Chile tiene +7, a diferencia del -3 de su próximo rival.

Solo una debacle dejaría a Chile fuera de semifinales. Cabe recordar que los dos finalistas y el tercer puesto del Premundial clasificarán directamente a la cita planetaria de Países Bajos y Bélgica.

Otro cupo se decidirá mediante ranking entre los cuartos puestos del torneo santiaguino y del Premundial que se desarrolla simultáneamente en Hyderabad, India.