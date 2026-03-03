Los Diablos empataron ante Escocia y se jugarán la vida ante Francia en el Premundial de hockey

La selección chilena masculina de hockey césped empató 2-2 con Escocia este martes en el Parque Estadio Nacional y quedó complicada en el Grupo A del Premundial que se celebra en Santiago.

En el Centro de Hockey "Claudia Schüler", los Diablos intentaron recuperarse tras el empate que protagonizaron con Gales en el debut, pero batallaron con el cuadro escocés en un reñido partido.

Los goles de Chile fueron de Sebastián Wolansky y Juan Amoroso, mientras que Jamie Golden y Struan Walker anotaron para los europeos.

Con el resultado, Chile quedó tercero en el Grupo A, con dos puntos, por debajo de Escocia (4), Francia (3), y sobre Gales (1).

En la tercera y última fecha de la fase grupal, Chile enfrentará en un duelo decisivo ante Francia, desde las 20:15 horas (23:15 GMT), por un cupo a las semifinales del torneo.