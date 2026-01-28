Síguenos:
Tópicos: Deportes | Juegos Olímpicos de Invierno

Como en "Jamaica Bajo Cero": Excompañero de Usain Bolt será parte de los Juegos Olímpicos de Invierno

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Se trata del jamaiquino Tyquendo Tracey.

Como en
El exvelocista jamaiquino y compañero de Usain Bolt en el Mundial de Atletismo 2017 Tyquendo Tracey, será parte de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina a disputarse desde el 6 al 22 de febrero de 2026.

El deportista de 32 años dejó el atletismo tras ser especialista en 100, 200 y 400 metros, y ahora competirá en 4-Man, modalidad en la que cuatro hombres descienden por una pista a bordo de un trineo, alcanzando velocidades cercanas a los 150 kilómetros por hora, tal como en la película "Jamaica Bajo Cero".

De esta forma, Jamaica vuelve a una competición olímpica sobre hielo, casi 40 años después de su última participación.

