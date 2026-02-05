¿Cuándo y dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026?

El deporte mundial vuelve a fijar sus ojos en la nieve y hielo, pues las ciudades de Milán y Cortina d'Ampezzo, en Italia, albergarán los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, siendo la edición número 25 de la cita planetaria.

El inicio oficial de los Juegos será este viernes 6 de febrero, con la ceremonia inaugural que arrancará a las 16:00 horas de Chile (19:00 GMT).

La obertura, además del desfile de las delegaciones y el Team Chile -con Matilde Schwencke, Stephanie Joffroy y Sebastián Endrestad-, contará con figuras de la música como Mariah Carey, Andrea Bocelli y Laura Pausini.

Los Juegos Olímpicos de Invierno se extenderán hasta el domingo 22 de febrero y se emitirán por señal abierta a través de Chilevisión.

Sin embargo, la cobertura del mencionado canal será en bloques horarios acotados: Entre 18:30 y 19:40 en días hábiles y, en fines de semana, de 14:30 (después de Chilevisión Noticias Tarde) a 16:15 horas.

La plataforma Claro Sports también emitirá las diferentes competencias en su canal de Youtube pero, a diferencia de otros eventos, esta vez las transmisiones serán pagas, reservadas sólo para quienes adquieran la categoría de "Miembros" ($2.800).