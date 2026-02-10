La programación de los chilenos en los Juegos Olímpicos de Invierno

Los atletas nacionales siguen compitiendo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, que se celebran en Milán y otras sedes del norte de Italia, donde Matilde Schwencke, Sebastian Endrestad, Tomás Holscher y Stephanie Joffroy que van en busca de medallas.

Revisa la programación de los deportistas chilenos:

Jueves 12

07:30 horas / Matilde Schwencke (Esquí alpino - Súper Gigante)

Viernes 13

07:45 horas / Sebastian Endrestad (Cross Country - 10K Intervalo)

Sábado 14

06:00 horas / Tomás Holscher (Esquí alpino - Slalom Gigante)

Lunes 16

06:00 horas / Tomás Holshcer (Esquí alpino – Slalom)

Viernes 20

06:00 horas / Stephanie Joffroy (Ski Cross – Qualy)

Sábado 21