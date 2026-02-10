Síguenos:
Tópicos: Deportes | Juegos Olímpicos de Invierno

La programación de los chilenos en los Juegos Olímpicos de Invierno

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Revisa las fechas en las que los atletas nacionales competirán en Milán.

La programación de los chilenos en los Juegos Olímpicos de Invierno
Los atletas nacionales siguen compitiendo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, que se celebran en Milán y otras sedes del norte de Italia, donde Matilde Schwencke, Sebastian Endrestad, Tomás Holscher y Stephanie Joffroy que van en busca de medallas.

Revisa la programación de los deportistas chilenos:

Jueves 12

  • 07:30 horas / Matilde Schwencke (Esquí alpino - Súper Gigante)

Viernes 13

  • 07:45 horas / Sebastian Endrestad (Cross Country - 10K Intervalo)

Sábado 14

  • 06:00 horas / Tomás Holscher (Esquí alpino - Slalom Gigante)

Lunes 16

  • 06:00 horas / Tomás Holshcer (Esquí alpino – Slalom)

Viernes 20

  • 06:00 horas / Stephanie Joffroy (Ski Cross – Qualy)

Sábado 21

  • 07:00 horas / Sebastián Endrestad (Cross Country – 50 km)

