Sensible baja para el Team Chile: Henrik Von Appen quedó fuera de Milano-Cortina 2026 por lesión

El Comité Olímpico de Chile informó que el esquiador nacional Henrik Von Appen no podrá competir en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, luego de sufrir una caída a alta velocidad con impacto directo contra las mallas de protección en la reciente Copa del Mundo de Crans-Montana, Suiza.

El accidente le provocó múltiples lesiones, entre ellas una laceración facial que requirió de suturas y una lesión tipo asa de balde del menisco interno de la rodilla derecha.

El deportista fue evaluado por equipos médicos en Suiza e Italia, y tras el análisis clínico y de imágenes, en conjunto con la opinión de José Ángel Rubio, Jefe Médico de la Delegación nacional y Kinesiólogo de la Federación Nacional de Esquí y Snowboard de Chile, se tomó la decisión de suspender su participación en los Juegos Olímpicos.

El especialista nacional venía de conseguir grandes resultados en Copas del Mundo, logrando su mejor ubicación personal (16º) y un récord latinoamericano, compitiendo ante 40.000 personas y de igual a igual con los mejores exponentes del planeta.

"Hicimos todo lo posible pero el daño es demasiado grande y demasiado cerca a las carreras olímpicas como para poder competir por medallas y no solo participar. Con enorme pena les comunico esto porque estos Juegos han sido mi gran objetivo durante los últimos cuatro años, hemos trabajado durísimo para estar esquiando al más alto nivel en Copas del Mundo con impresionantes resultados, pero este deporte es así tiene sus riesgos y uno si quiere pelear por las posiciones de punta tiene que estar dispuesto a aceptarlos. Ahora me toca operarme pronto y luego una larga recuperación. Muchas gracias a todos por su apoyo", explicó Henrik Von Appen desde Italia.

Actualmente, el COCH y la Federación se encuentran trabajando para inscribir a un deportista nacional como reemplazo en las competencias de Esquí Alpino masculino, las cuales comienzan el próximo 7 de febrero en la localidad de Bormio.