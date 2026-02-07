[VIDEO] Miles de personas se manifestaron en contra de los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia
La marcha fue convocada por grupos estudiantiles y ambientalistas de Milán.
Miles de personas se pronunciaron este sábado en una manifestación convocada en Milán para protestar en contra de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, inaugurados en dicha ciudad italiana y en Cortina d'Ampezzo.
La marcha fue convocada por el denominado "Comité Olimpiadas Insostenibles" (COI), un grupo de organizaciones estudiantiles y ambientalistas fundada en Milán.
Los dos motivos principales de la convocatoria son por la tala de árboles llevada a cabo para construir las pistas de esquí y la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acompañando a la delegación estadounidense, en medio de las redadas en Mineápolis, Estados Unidos.