Cristian Garin y Tamara Leonelli encabezan premios especiales del CDP

El tenista Cristian Garin y la tenimesista paralímpica Tamara Leonelli encabezan los premios especiales del Círculo de Periodistas Deportivos.

Mientras el número uno de Chile se hizo acreedor del Premio Fair Play "Claudia Schüler", la medallas parapanamericana será condecorada el próximo 29 de diciembre en la Gala del CDP con el Premio Inspiración Fundación Te Apoyamos.

En otros premios destacados Esteban González fue condecorado con el Premio a Mejor Entrenador.

Además, el automovilista Bruno Miranda y el skeetero Diego Parra fueron reconocidos como Promesa Deportiva.

La lista de premios