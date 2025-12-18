Cristian Garin y Tamara Leonelli encabezan premios especiales del CDP

Síguenos:
Ambos serán condecorados el próximo lunes 29 de diciembre.

El tenista Cristian Garin y la tenimesista paralímpica Tamara Leonelli encabezan los premios especiales del Círculo de Periodistas Deportivos.

Mientras el número uno de Chile se hizo acreedor del Premio Fair Play "Claudia Schüler", la medallas parapanamericana será condecorada el próximo 29 de diciembre en la Gala del CDP con el Premio Inspiración Fundación Te Apoyamos.

En otros premios destacados Esteban González fue condecorado con el Premio a Mejor Entrenador.

Además, el automovilista Bruno Miranda y el skeetero Diego Parra fueron reconocidos como Promesa Deportiva.

La lista de premios

  • Mejor Entrenador: Esteban González, técnico de Coquimbo Unido en el fútbol
  • Mejor Antigua Deportista: Marisol Ibarra, del voleibol
  • Mejor Antiguo Deportista: Juan Olivares, del fútbol
  • Actuación Relevante: La tripulación de la familia Ducasse, en el velerismo
  • Premio Claudia Schüler al Fair Play: Cristian Garin, del tenis
  • Promesa Deportiva: Bruno Miranda, del automovilismo, y Diego Parra, del tiro al vuelo
  • Premio Inspiración Fundación Te Apoyamos: Tamara Leonelli, del para tenis de mesa
  • Premio Construye el Deporte de Constructora Oval: Club Deportivo Phoenix de Valdivia
  • Premio CMPC Mejor Deportista Outdoor del Año: Macarena Cayuqueo y Nicolás Benavides, del trail running

En portada