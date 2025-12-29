Erick Pulgar tras obtener el "Cóndor de Oro": Pesa más que la Copa Libertadores

Tras realizar una excelente temporada con Flamengo, el futbolista chileno Erick Pulgar recibió esta jornada el premio al Mejor de los Mejores 2025. El "Cóndor de Oro" fue entregado por el Círculo de Periodistas Deportivos.

"Es un orgullo muy grande, es un lindo premio, pesa más que la Libertadores. Agradecido del Círculo por haberme elegido", declaró el volante entre risas al recibir el premio.

El "Cóndor de Oro" se entrega al mejor deportista chileno. Pulgar este año realizó una inolvidable campaña en Flamengo, equipo brasileño con el que obtuvo la Copa Libertadores 2025 destacando como uno de los mejores del plantel.

Sobre los otros deportistas nominados y destacados realizó una invitación a apoyar a quienes representan a Chile: "Hay harto talento, hay harto esfuerzo sobretodo, harta perseverancia y, nada, una invitación a que apoyemos aquí a los chiquillos, que hay mucho talento, mucho esfuerzo para representar a Chile".