Ecuador elevó reclamo a la FIFA por incidentes antes y durante el partido con México

La Federación Ecuatoriana de Fútbol insistió este viernes en su reclamo ante la FIFA por los hechos ocurridos antes y durante el partido frente a México, duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 que terminó con derrota 2-0 y eliminación para la "Tri".

"Sobre lo sucedido frente a México, la FEF presentó un reclamo formal ante la FIFA, solicitando una investigación pormenorizada de los hechos ocurridos antes y durante el partido, incluidos todos aquellos que pueden haber comprometido temas de seguridad para nuestra hinchada y jugadores", señaló el organismo en un comunicado.

La entidad ecuatoriana remarcó que este es "el canal correcto y oficial para esclarecer cualquier situación relacionada con un encuentro de esta magnitud", luego de una serie de episodios que generaron molestia en la delegación, entre ellos el retraso de más de tres horas en su viaje a México y la presencia de hinchas durante la noche frente al hotel de concentración, con fuegos artificiales incluidos.

Además, tras el encuentro, periodistas y aficionados ecuatorianos denunciaron el lanzamiento de líquidos y objetos por parte de seguidores locales, situación que también quedó incluida dentro del malestar expresado por la Federación.

En paralelo, la FEF informó que ya inició "de manera prioritaria" la búsqueda del nuevo técnico de la selección, con el objetivo de construir "un proyecto competitivo de mediano y largo plazo", y anunció que en las próximas semanas sostendrá reuniones con clubes y asociaciones para rendir cuentas sobre la gestión económica de la participación mundialista.