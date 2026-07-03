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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

Jhon Arias abrió la cuenta para Colombia ante Ghana

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El volante apareció tras una gran jugada colectiva para poner el 1-0.

Jhon Arias abrió la cuenta para Colombia ante Ghana
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Colombia golpeó primero ante Ghana en el Mundial 2026, luego de una notable acción colectiva que terminó con definición de Jhon Arias para establecer el 1-0 y encaminar al equipo sudamericano en busca de la clasificación.

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