Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final
Jhon Arias abrió la cuenta para Colombia ante Ghana
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El volante apareció tras una gran jugada colectiva para poner el 1-0.
El volante apareció tras una gran jugada colectiva para poner el 1-0.
Colombia golpeó primero ante Ghana en el Mundial 2026, luego de una notable acción colectiva que terminó con definición de Jhon Arias para establecer el 1-0 y encaminar al equipo sudamericano en busca de la clasificación.