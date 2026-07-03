Lionel Messi tras el trabajado avance de Argentina: "Vamos a competir hasta el final"

El capitán de Argentina, Lionel Messi, valoró el exigente avance de la "Albiceleste" ante Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial 2026 y destacó el carácter del equipo para sostenerse en un partido que se complicó más de lo esperado.

"Lo viene mostrando hace mucho esta selección, compite y va a competir hasta el final", señaló Messi, quien también remarcó la importancia de la pelota detenida en un encuentro en que los defensores argentinos fueron protagonistas en el marcador.

El astro argentino reconoció que el equipo no logró sentirse cómodo después de abrir la cuenta y apuntó a las virtudes de un rival que ya había dado señales de peligro en el torneo: "Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, no por algo este equipo no había perdido con España, con Uruguay. Hicimos lo más difícil, que era encontrar el primer gol, y fue todo lo contrario", explicó.

Messi también aseguró que el duelo dejó aprendizajes para la próxima ronda: "Esto es mata mata y nadie te regala nada. Lo importante ahora es descansar, pensar en lo que se viene, intentar sacar cosas positivas del partido de hoy y corregir las malas, que creo que hoy fueron muchas también", cerró.