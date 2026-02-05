Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago29.6°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026

El Mundial dejará más de 2.700 millones de dólares y 100.000 empleos en México

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Las proyecciones para el territorio "azteca" apuntan a un desarrollo "interesante" durante el torneo.

El Mundial dejará más de 2.700 millones de dólares y 100.000 empleos en México
 Federación Mexicana de Fútbol
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Mundial de fútbol de este año tendrá un impacto económico en México de más de 2.700 millones de dólares y creará 100.000 empleos durante los meses de junio y julio, según destacó este jueves el economista en jefe de la firma Deloitte en Latinoamérica, Daniel Zaga.

En la presentación del informe 'Prepárate para el Mundial: nuevas oportunidades para los negocios', el experto apuntó que el impacto del torneo deportivo en México será de 2.730 millones de dólares, lo que supone el 0,14% del PIB del país.

"(El porcentaje) suena poco, sin embargo, el PIB es tan grande que no es tan poco. Y en el impacto, lo interesante va a ser por industrias", explicó antes de recordar que México acogerá "más o menos" un 10 % de los 104 partidos previstos en el torneo, que se desarrollará en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

Además, el Mundial impulsará la creación de unos 100.000 empleos directos e indirectos, cifra que equivale al 0,24 % del número de empleos totales que se espera que genere México en todo el 2026, agregó Zaga.

Entre las principales industrias beneficiadas, el economista citó a la gastronomía, el sector de alojamientos, transportes y el entretenimiento, cuyas ventas -añadió- podrán crecer hasta un 30 por ciento durante el torneo.

Dentro de esas perspectivas de crecimiento para 2026, la firma llamó la atención en el peso que van a tener los más de 800.000 turistas que calculan que llegarán a México -550.000 visitantes nacionales y 280.000 extranjeros- para ver los partidos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Este flujo turístico, además, podría tener un impacto en el "largo plazo" del país, dado que en otras naciones que acogieron el Mundial hubo un "incremento significativo" de los visitantes tras el evento deportivo, subrayó el economista en jefe de Deloitte en Latinoamérica.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada