El Mundial dejará más de 2.700 millones de dólares y 100.000 empleos en México

El Mundial de fútbol de este año tendrá un impacto económico en México de más de 2.700 millones de dólares y creará 100.000 empleos durante los meses de junio y julio, según destacó este jueves el economista en jefe de la firma Deloitte en Latinoamérica, Daniel Zaga.

En la presentación del informe 'Prepárate para el Mundial: nuevas oportunidades para los negocios', el experto apuntó que el impacto del torneo deportivo en México será de 2.730 millones de dólares, lo que supone el 0,14% del PIB del país.

"(El porcentaje) suena poco, sin embargo, el PIB es tan grande que no es tan poco. Y en el impacto, lo interesante va a ser por industrias", explicó antes de recordar que México acogerá "más o menos" un 10 % de los 104 partidos previstos en el torneo, que se desarrollará en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

Además, el Mundial impulsará la creación de unos 100.000 empleos directos e indirectos, cifra que equivale al 0,24 % del número de empleos totales que se espera que genere México en todo el 2026, agregó Zaga.

Entre las principales industrias beneficiadas, el economista citó a la gastronomía, el sector de alojamientos, transportes y el entretenimiento, cuyas ventas -añadió- podrán crecer hasta un 30 por ciento durante el torneo.

Dentro de esas perspectivas de crecimiento para 2026, la firma llamó la atención en el peso que van a tener los más de 800.000 turistas que calculan que llegarán a México -550.000 visitantes nacionales y 280.000 extranjeros- para ver los partidos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Este flujo turístico, además, podría tener un impacto en el "largo plazo" del país, dado que en otras naciones que acogieron el Mundial hubo un "incremento significativo" de los visitantes tras el evento deportivo, subrayó el economista en jefe de Deloitte en Latinoamérica.