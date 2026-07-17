¿Desde cuando la FIFA entrega el Balón de Oro del Mundial al mejor jugador del torneo?

La Copa del Mundo 2026 llegará a su término este fin de semana y, además de la definición del campeón, también quedará definido quien será el Mejor Jugador, quien se quedará con Balón de Oro del Mundial de la FIFA.

Según documentos oficiales y la prensa europea de la época, el Balón de Oro del Mundial fue introducido por primera vez en España 1982; sin embargo, de acuerdo a la web oficial de la FIFA, el primer ganador de este galardón fue el argentino Mario Kempes, en la Copa del Mundo de Argentina 1978.

La creación de este trofeo responde a varias razones: Para premiar la excelencia individual de los futbolistas en el torneo; también por la modernización de la competencia; y por razones comerciales, ya que tanto el Balón de Oro y la Bota de Oro (otorgada al goleador del torneo), llevan el nombre de uno de los principales socios comerciales de la FIFA (Adidas).

Antes de este Mundial, la FIFA nunca entregó galardones a los mejores jugadores de los torneos, y tampoco hubo reconocimientos oficiales a figuras como Pelé en 1958 y 1970, Garrincha en 1962, Eusebio en 1966 o Johan Cruyff en 1974.

De acuerdo a la FIFA, desde 1978 a la fecha, se ha entregado el Balón de Oro al "Mejor Jugador del Mundial" en 12 ocasiones, pero, increíblemente, solo cinco veces el galardón ha sido para quienes han ganado el título de la Copa del Mundo.

Del mismo modo, hubo ganadores que generaron controversia, ya que el Balón de Oro del Mundial era elegido antes de la final de la Copa del Mundo.

En 2006, Zinedine Zidane fue declarado ganador del Balón de Oro del Mundial, pero en la final fue expulsado por un cabezazo al italiano Marco Materazzi, una acción que incluso generó debate sobre si debía ser despojado del galardón.

Y en 2014, el argentino Lionel Messi fue galardonado, pese a tener una discreta actuación a lo largo del torneo y perder la final ante Alemania en Brasil. Hasta el propio Diego Maradona indicó que la "Pulga" no merecía el Balón de Oro del Mundial, argumentando que fue sólo por razones de marketing.

En otras ocasiones, pese a que el galardonado no ganó el título, su premiación si generó mayor consenso: El uruguayo Diego Forlán en Sudáfrica 2010 y el croata Luka Modric en Rusia 2018.

El listado oficial de la FIFA de los Ganadores del Balón de Oro del Mundial