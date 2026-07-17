"Dibu" Martínez se lució y tradujo una pregunta de Tom Brady para Messi en un evento en Nueva York

El argentino Lionel Messi participó en el Fanatics Fest de Nueva York, a dos días de la final ante España del Mundial 2026, y en el evento tuvo un divertido momento con su compañero de la selección, Emiliano "Dibu" Martínez, quien tuvo que oficiar de traductor para una pregunta de uno de los anfitriones del show, Tom Brady, histórico exjugador multicampeón de la NFL.

En la pregunta, Brady le consultó a Messi por la icónica fotografía con Lamine Yamal cuando era un bebé y el significa de poder jugar, 19 años después, la final ante el joven jugador español.

Sin embargo, la traductora del evento tuvo una demora y "Dibu" Martínez tuvo que salir al rescate y decirle a Messi la traducción de la pregunta de Brady.

Revisa el momento a continuación: