El historial de Argentina: La Albiceleste va por su cuarta estrella en su séptima final de un Mundial

Argentina buscará este domingo ante España su cuarta estrella en Copas del Mundo, cuando juegue en Nueva Jersey, desde las 15:00 horas (19:00 GMT), su séptima final en la historia del torneo.

La Albiceleste ha jugado seis finales y el balance es parejo: Tres derrotas y tres victorias, aunque este domingo espera conquistar un inédito bicampeonato.

La primera final que disputó argentina fue en la edición inaugural de la Copa del Mundo, en Uruguay 1930, perdiendo ante los anfitriones en el Centenario de Montevideo, por 2-4.

Tuvieron que pasar 48 años para la siguiente definición. Los trasandinos fueron anfitriones en 1978 y celebraron su primera corona, en una inolvidable final por 3-1 sobre Países Bajos. Bajo la dirección del "Flaco" César Luis Menotti, Argentina ganó con un doblete de Mario Alberto Kempes y un tanto de Daniel Bertoni.

Ocho años después, Argentina volvió a la cima del fútbol mundial en México 1986, en un torneo marcado por la figura eterna de Diego Armando Maradona. El "Pelusa" exhibió su mejor versión en el torneo, incluyendo la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" a los ingleses en cuartos de final.

En la definición por el título, Argentina, con Carlos Salvador Bilardo en la banca, derrotó por 3-2 a Alemania Federal, con anotaciones de José Luis Brown, Jorge Valdano y Jorge Burruchaga.

La revancha fue cuatro años más tarde. En Italia 1990, y en un ambiente de hostilidad contra Maradona, Argentina perdió la final contra Alemania, con un penal de Andreas Brehme.

La quinta final de los argentinos en Mundiales llegó en Brasil 2014 y otra vez contra Alemania. Con Alejandro Sabella como entrenador y Lionel Messi como principal (y cuestionada) figura, los trasandinos perdieron nuevamente por la mínima, con un gol de Mario Gotze en el alargue.

Finalmente, la sexta definición fue hace cuatro años, en Catar 2022, un torneo donde ocurrió la consagración de Messi. Con Scaloni en la banca, los albicelestes comenzaron perdiendo ante Arabia Saudita, pero después no supieron más de derrotas en el torneo, hasta que alzaron el título en un frenético encuentro ante Francia.

Messi anotó dos goles y Angel Di María uno, mientras que Kylian Mbappé firmó un triplete, teniendo que definirlo todo en los penales. Y los argentinos ganaron su tercera estrella, por 4-2 en la tanda de los 12 pasos.

La séptima final será este domingo en Nueva Jersey, desde las 15:00 horas (19:00 GMT) y lo podrás seguir en nuestras plataformas.