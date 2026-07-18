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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

Entrenamiento de España antes de la final del Mundial fue cancelado por tormenta en Nueva Jersey

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro español no podrá realizar su última práctica.

También está en incertidumbre los trabajos de Argentina.

Entrenamiento de España antes de la final del Mundial fue cancelado por tormenta en Nueva Jersey
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El entrenamiento de España en la víspera de la final del Mundial fue cancelado debido a tormentas eléctricas que se iniciaron instantes antes de dar comienzo la sesión en Nueva Jersey.

Por ello, los jugadores de la selección española llevaron a cabo una sesión de activación en el gimnasio de la Melanie Lane Training Ground de Nueva Jersey.

En primera instancia, el entrenamiento fue aplazado minutos antes de su hora de comienzo, a las 11:00 horas locales (15:00 GMT), con los medios de comunicación esperando la salida de los jugadores al campo de entrenamiento.

"El protocolo indica que el entrenamiento sobre el césped se podrá iniciar 30 minutos después del último trueno", informó la organización.

La previsión meteorológica indicaba una 'ventana' para que los futbolistas salieran al terreno de juego durante 45 minutos, desde las 12:15 locales, pero, finalmente, las tormentas empeoraron y el entrenamiento de España fue cancelado.

Argentina, por su lado, decidió esperar para que el tiempo mejore y si realizó sus trabajos preparatorios para la final. 

Pese a la tormenta, la final no corre peligro, ya que no se prevén eventos de este tipo para este domingo en el estado de Nueva Jersey, donde se ubica el MetLife Stadium que acogerá el duelo entre España y Argentina.

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