El historial de España: La Furia Roja quiere su segunda estrella después de 16 años de espera

España jugará ante Argentina este domingo en su segunda final de la historia de la Copa del Mundo y espera volver a la gloria, a 16 años de la primera estrella que conquistó en Sudáfrica 2010.

La "Furia Roja" es una potencia en el fútbol europeo, pero solo en una ocasión logró llegar a la cima del deporte más popular del mundo.

En la Copa del Mundo ha participado en 17 ediciones, siendo su debut en el Mundial de Italia en 1934.

No compitió en Uruguay 1930 y Francia 1938, y no logró clasificar a los torneos de Suiza 1954, Suecia 1958, México 1970 y Alemania Federal 1974; y desde Argentina 1978 ha participado de forma ininterrumpida.

De esas 17 participaciones, ha jugado en 10 veces los octavos de final, seis cuartos de final, dos semifinales. Este domingo, disputará su segunda final.

Su mejor resultado histórico, antes de la primera estrella, era el cuarto lugar en Brasil 1950; y en 1982, cuando fue anfitrión, sólo llegó a la segunda fase grupal.

Su piedra de tope, en la mayoría de los torneos, eran los cuartos de final, y pudo terminar con esa mala racha en Sudáfrica 2010, cuando se coronó campeón.

En ese torneo, con Vicente del Bosque en la banca, el equipo hispano exhibió un juego colectivo, basado en el fútbol de posesión, y alzó su primer título, venciendo por 1-0 a Países Bajos, con gol de Andrés Iniesta en la prórroga.

Ese equipo español tenía como estrellas al arquero Iker Casillas, a los defensas Gerard Piqué, Carles Puyol y Sergio Ramos; a los volantes Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Xabi Alonso, Sergio Busquets, Cesc Fábregas, David Silva; y los delanteros David Villa, Juan Mata, Pedro y Fernando Torres.

Sin embargo, después de esa competencia, los españoles solo tuvieron papelones.

En Brasil 2014, quedaron eliminados en la fase de grupos, perdiendo un partido histórico con Chile en Maracaná, y sufriendo una humillante caída por 5-1 ante Países Bajos.

En Rusia 2018 y Catar 2022, en tanto, no pasaron de los octavos de final.

Todo cambió con la llegada de Luis de La Fuente a la banca: Con el entrenador oriundo de La Rioja, la "Furia Roja" conquistó la Eurocopa de 2024 y llegó hasta la final de la Liga de Naciones 2025, que perdió con Portugal.

Este domingo, tendrá la chance de coronar un proceso, buscando la segunda estrella en la historia del seleccionado español.

La final ante Argentina arrancará a las 15:00 horas (19:00 GMT) en Nueva Jersey, y la podrás seguir en nuestras plataformas.