Javier Zanetti y la final del Mundial: "El corazón me dice ojalá que gane Argentina"

En la antesala de la final del Mundial 2026, el exseleccionado Javier Zanetti analizó el esperado cruce que Argetina tendrá ante España este 19 de julio y expresó su optimismo de cara a la posibilidad de conseguir la cuarta estrella para la escuadra sudamericana.

"Gran ilusión, esperando el partido de mañana. Va a ser una gran final porque España también es una gran selección con grandes jugadores, pero el corazón me dice ojalá que gane Argentina", sostuvo en un evento organizado por la AFA en la torre One Vanderbilt de Nueva York.

Así mismo, el "Pupi" también dedicó algunos elogios para el equipo: "Messi es único (...) La verdad que (Lautaro Martínez) está haciendo un gran Mundial. Estoy feliz por él, porque sé lo que representa para la selección argentina y sé su compromiso".

Argentina y España se verán las caras este domingo 19 de julio en Nueva Jersey para definir al nuevo monarca del fútbol mundial, a partir de las 15:00 horas (19:00 GMT).