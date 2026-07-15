¿Dará Chilevisión el tercer lugar y la final del Mundial 2026?

La Copa del Mundo entró en su recta final y tendrá este sábado y domingo los dos últimos partidos del torneo en Norteamérica, y solo uno de ellos tendrá transmisión en televisión abierta en Chile.

Chilevisión informó que la final, que disputarán Argentina y España el domingo, desde las 15:00 horas (19:00 GMT) en Nueva Jersey, contará transmisión por su señal, además de la App MICHV, y también en la web de CHV.

Del mismo modo, la final será transmitida en cable por DSports, y en streaming en las plataformas DGO, Disney+Premium y Paramount+.

El choque por el tercer lugar, entre Inglaterra y Francia el sábado a las 17:00 horas (21:00 GMT) en Miami, no tendrá transmisión por televisión abierta y sólo se emitirá en DSports y Paramount+.

Ambos partidos los podrás escuchar en la señal de Cooperativa Deportes y seguir online en Cooperativa.cl.