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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

Rodri en la previa de la final del Mundial: "Argentina es más que Messi"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El volante de Manchester City alabó el rendimiento del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Rodri en la previa de la final del Mundial:
 EFE
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Rodri, capitán de la selección española, habló en la antesala de la definición del Mundial 2026 y analizó a Argentina, elogiando la figura de Lionel Messi, pero asegurando que la fortaleza del cuadro de Lionel Scaloni reside en su funcionamiento grupal.

"No creo que haga falta expresar lo que es como jugador y lo que significa para Argentina. Es el mejor de todos los tiempos, que fue capaz de liderar y llevar a su selección a ganar el Mundial en Catar 2022 y ahora a la final", comenzó mencionando el volante.

Aunque, seguido a esas declaraciones precisó que: "Argentina es más que Messi, con jugadores de altísimo nivel. Somos los dos equipos que mejor juegan de manera colectiva. Habrá que tener en cuenta a Leo, pero también a muchos otros".

"Es un equipo muy completo, en muchas facetas del juego. Nosotros hemos sido muy sólidos durante el torneo y ellos demostraron que pueden dar la vuelta a los partidos. Tenemos que concentrarnos en lo que somos", completó.

La final entre España y Argentina se jugará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, a partir de las 15:00 horas (19:00 GMT).

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