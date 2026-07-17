Acciones de SQM se desploman tras anuncio de nuevos impuestos de China al litio

China pondrá fin a una década de beneficios fiscales al imponer un impuesto al consumo del 2% sobre las baterías de iones de litio a partir de septiembre próximo, gravamen que subirá al 4% en 2027.

Esta decisión, que también afectará a los paneles solares en los próximos años, busca frenar la agresiva competencia en el sector de las energías limpias.

Según informó Emol este viernes, el anuncio tuvo un efecto inmediato en el mercado chileno, provocando que las acciones de SQM cayeran un 4% y arrastrando al IPSA a una baja del 1,31%, situándolo en los 10.804 puntos, en una jornada donde también retrocedieron los papeles de Latam y Banco de Chile.

La potencia asiática aplicará un gravamen al consumo del dos por ciento para componentes destinados al almacenamiento energético. (FOTO: ATON)

El cronograma impositivo diseñado por las autoridades financieras de Beijing establece una hoja de ruta clara para los próximos años.

Mientras que los dispositivos de almacenamiento para vehículos eléctricos enfrentarán el primer ajuste en septiembre, las celdas solares verán implementado el tributo del 2% recién en abril de 2027.

Posteriormente, hacia 2028, todas estas tecnologías deberán tributar bajo una tasa del 4%, consolidando un cambio estructural en los costos de producción de la segunda economía más grande del mundo.