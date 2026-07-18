Unos lémures dieron su pronóstico para la final del Mundial entre España y Argentina

Tres lémures del Parque Ornitológico Loro Sexi de Almuñécar, en la costa de Granada (sur de España), dieron su pronóstico sobre la final del Mundial 2026 y dan la victoria de este domingo la selección hispana frente a Argentina.

Julien, Maurice y Mort, en honor a la película de animación de Madagascar, han querido unirse a la emoción que se respira por la final del Mundial que se disputará este domingo en Nueva York, vaticinando una victoria para España tras elegir uno de los dos cuencos identificados con las banderas de los equipos enfrentados.

El responsable del parque, José Ángel Atienza, explicó que se ha hecho una prueba para ver qué vaticinan los lémures de Almuñécar en la final de este domingo y los tres "se han ido directos a por España", lo que, en su opinión, significa "una clara victoria" de los de Luis de la Fuente sobre los de Lionel Scaloni.

España y Argentina disputarán este domingo la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, desde las 15:00 horas (19:00 GMT) en Nueva Jersey, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.