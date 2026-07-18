Rescataron a la familia que quedó aislada en Monte Patria

Finalmente y gracias a una leve mejora en las condiciones del tiempo, el GOPE de Carabineros y la Sección Aérea La Serena lograron rescatar a una familia que quedó aislada en la comuna de Monte Patria, en la Región de Coquimbo.

La crecida del río Huatulame dejó la vivienda rodeada por el agua, por lo que la única forma de lograr el rescate era por vía aérea apenas el sistema frontal lo permitiera.

Previo al rescata, Cooperativa conversó con el alcalde Cristián Herrera, quien manifestó estar "muy angustiado" por la situación de la familia, compuesta además por dos niños.

Sobre la situación, Herrera explicó que quedaron atrapados "como en una isla: el río carcomió todo alrededor de su casa, están al medio y son cinco personas".

El jefe comunal explicó que la emergencia se produjo en el río Huatulame, un cauce que durante años permaneció prácticamente seco debido a la escasez hídrica, pero que se activó con fuerza tras las intensas precipitaciones.

Durante la noche se emitió una alerta SAE para evacuar el sector de Chañaral Alto y la crecida provocó el corte del camino hacia Combarbalá, además de destruir el puente del Tome Bajo, dejando aisladas varias localidades de la comuna.

"Nosotros somos una comuna que tiene 222 localidades y aisló todo ese sector. Justamente cercano a ese puente estaba esta familia y no pudieron arrancar porque fue muy rápida la bajada de las quebradas", relató Herrera.

Dos menores entre los aislados

La familia corresponde a crianceros dedicados a la ganadería caprina, quienes permanecían en el lugar junto a sus animales cuando ocurrió la emergencia.

"Es una familia de crianceros que tiene ganado caprino. Soltaron a sus animales y se quedaron ahí esperando, pensando que no iba a pasar. Son cinco personas, dos menores de edad", detalló el alcalde.

Herrera indicó que logró comunicarse con ellos durante la mañana gracias a que mantienen señal telefónica y aseguró que, pese al impacto de la situación, conservaban la esperanza de ser evacuados.