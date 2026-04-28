México anunció a sus primeros 12 jugadores convocados para el Mundial

El delantero Guillermo Martínez, de Pumas UNAM, es la principal novedad en la lista de 12 jugadores de la Liga MX que representarán a México en el próximo Mundial, anunciada este martes por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

En un comunicado, la FMF confirmó el grupo de dos arqueros, dos defensas, cinco mediocampistas y tres delanteros que se concentrarán en la Ciudad de México a partir de 6 de mayo para comenzar la parte final de la preparación.

Martínez, con cinco goles en el torneo Clausura, aparece como una alternativa en el ataque en un momento en el que el seleccionador, Javier Aguirre, tiene dudas sobre la evolución de las dolencias de algunos delanteros, sobre todo Santiago Giménez, de AC Milan, con pocos minutos de juego tras regresar de una lesión.

Además de los 12 elegidos para el Mundial, Aguirre llamó a ocho jóvenes con capacidad de crecimiento, quienes acompañarán al grupo como 'ayudantes', con el conocimiento de que no tienen posibilidades de estar en el Mundial.

La lista final de la selección mexicana se completará a más tardar el 1 de junio con los futbolistas que juegan en el extranjero, la mayoría en Europa.

En ella, salvo sorpresa, estarán jugadores como el delantero Raúl Jiménez, de Fulham inglés, y el defensa Johan Vásquez, de Génova italiano, así como el arquero Guillermo Ochoa, de Limassol de Chipre, quien participaría en su sexto Mundial.

Los primeros 12 nominados son

Guardametas: Raúl Rangel (Guadalajara) y Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Defensas: Israel Reyes (América) y Jesús Gallardo (Toluca)

Mediocampistas: Luis Romo (Guadalajara), Erik Lira (Cruz Azul), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Gilberto Mora (Tijuana), Roberto Alvarado (Guadalajara).

Delanteros: Alexis Vega (Toluca), Guillermo Martínez (Pumas UNAM) y Armando González (Guadalajara).