Chilevisión informó del partido que transmitirá este sábado por octavos de final del Mundial

Un nuevo fin de semana de fútbol mundialero se vivirá este sábado en Chilevisión por las pantallas de la TV abierta.

A las 17:00 horas, el canal transmitirá el entre Francia y Paraguay, que se disputará en Filadelfia, por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro será relatado por Claudio Palma, con los comentarios de Aldo Schiappacasse y Rodrigo Vera y despachos en vivo de Claudio Bustíos, como enviado especial.