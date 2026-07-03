Quiroz no cede a los alcaldes y ratifica exención de contribuciones: "Fue un planteamiento de campaña"

En el marco de la segunda sesión de la mesa técnica de diálogo por la megarreforma, instancia liderada por la presidenta del Senado, Paulina Nuñez (RN), el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, rechazó la propuesta entregada por un grupo de alcaldes para "focalizar" el pago de contribuciones y aseguró que la exención universal para la tercera edad no es negociable.

Fue ayer cuando un grupo de alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) se reunió con el jefe de la billetera fiscal en La Moneda para plantear que el beneficio para los adultos mayores llegue a quienes realmente lo necesitan, evitando un daño patrimonial a los municipios que dependen de estos ingresos.

Consultado este jueves por la solicitud de los jefes comunales, el ministro Quiroz enfatizó que la exención universal de pago de contribuciones para la primera vivienda de personas mayores de 65 años "fue un planteamiento de campaña" del Presidente José Antonio Kast.

"Es un principio al cual hemos adherido, ha adherido el programa del Presidente Kast y quienes hoy somos Gobierno adherimos a él. El principio es que no queremos cobrarle a los adultos mayores impuestos por un bien que compraron con ingresos por los cuales ya pagaron impuestos", puntualizó el titular de Hacienda.

En ese sentido, reiteró que el Gobierno necesita "recuperar la competitividad tributaria, la certeza tributaria, la competitividad en la administración medioambiental, la certeza medioambiental, y necesitamos recaudar con medidas transitorias para poder financiar la reconstrucción".