Quiroz no cede a los alcaldes y ratifica exención de contribuciones: "Fue un planteamiento de campaña"
El ministro de Hacienda descartó la focalización del beneficio, solicitada por algunos alcaldes para evitar un daño patrimonial a municipios que dependen de esos ingresos.
"No queremos cobrarle a los adultos mayores impuestos por un bien que compraron con ingresos por los cuales ya pagaron impuestos", puntualizó.
"Necesitamos recaudar con medidas transitorias para poder financiar la reconstrucción", enfatizó Quiroz al ser consultado por el impacto de la exención de contribuciones.