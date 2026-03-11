¿Traumados con la Roja? Olé se burló de Chile tras la baja de Irán del Mundial

Pese a que el nivel del fútbol chileno está muy lejos del argentino, allende Los Andes siguen acordándose de la Roja, tal como lo dejó en evidencia este miércoles el diario Olé.

El matutino escribió una nota en su sitio web para comentar las opciones que se manejan en torno a la posibilidad de que Irán efectivamente no acuda al Mundial de 2026, tal como adelantó este miércoles el gobierno local.

En la nota y posterior posteo en X se explica el reglamento de FIFA para la Copa del Mundo.

Pero luego el CM del diario no se aguantó y se acordó de Chile, y posteó "No, tranquilo Chile. Vos no", junto a una foto de un grupo de seleccionados liderados por Arturo Vidal.