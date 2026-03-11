Trump le aseguró a Infantino que Irán será "bienvenida" en el Mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, garantizó la presencia de la selección iraní en el Mundial 2026, que comenzará dentro de poco más de tres meses, según afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que se reunió con el martes con el mandatario estadounidense.

"Esta tarde, me reuní con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para hablar del estado de los preparativos para la próxima Copa del Mundo de la FIFA, y la creciente emoción a medida que se acerca el comienzo en solo 93 días", escribió Infantino en un mensaje lleno de formalismos en su cuenta personal de Instagram

"También hablamos sobre la actual situación en Irán, y el hecho de que el equipo iraní se haya clasificado para participar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos", continuó.

La selección iraní jugará sus tres partidos en Estados Unidos; el 15 y el 21 de junio, en Los Ángeles contra Nueva Zelanda y Bélgica, respectivamente; y el 26 de junio ante Egipto, en Seattle.

En noviembre, el presidente estadounidense garantizó que los jugadores y técnicos iraníes tendrían visados para entrar en Estados Unidos pero no así los aficionados, aludiendo a motivos de seguridad nacional.