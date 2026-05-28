Colegio "Brígida Walker" de Ñuñoa rendirá histórico homenaje a los mundialistas del '62

En el marco de la conmemoración de una de las mayores hazañas del deporte nacional, el Colegio "Brígida Walker" de Ñuñoa realizará este viernes al mediodía una ceremonia de reconocimiento en honor a las leyendas de la Selección Chilena de Fútbol del Mundial de 1962.

El evento busca rendir un tributo a los futbolistas que hicieron historia al posicionar a Chile en el tercer lugar del planeta, un hito que sigue siendo la máxima gloria del balompié masculino del país. En la cita estarán presentes Manuel Astorga, Luis "Fifo" Eyzaguirre, Humberto "Chita" Cruz y el capitán Sergio Navarro.

El Colegio "Brígida Walker" está ubicado en Lo Encalada 1101, en Ñuñoa.