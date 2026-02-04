Chileno Neven Ilic fue electo como parte del Comité Ejecutivo del COI

El presidente de Panam Sports, el chileno Neven Ilic, fue elegido como nuevo miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional en la 145 Sesión del COI realizada en Milán, Italia

Este es el cargo más importante logrado por un dirigente chileno en la historia.

Ilic, de 63 años, comenzó su carrera dirigencial en la Federación de Tenis de Chile, desde donde saltó al Comité Olímpico de Chile, donde fue presidente entre 2004 y 2017.

Su buena labor lo llevó a ser electo ese año presidente de Panam Sports, e incluso hace un par de años su nombre sonó como candidato a la presidencia del COI.