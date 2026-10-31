Team Chile debutó con triunfo en el vóleibol playa de los Juegos Olímpicos de la Juventud

El Team Chile inició su periplo en los Juegos Olímpicos de la Juventud con una victoria en el vóleibol playa gracias a la dupla compuesta por Gael Arias y Francisco Farías, quienes vencieron a Justin Barrios Dinarte y Matthew Kempf por 21-9 y 21-16.

En el compromiso disputado en la localidad costera de Saly, los vigentes subcampeones sudamericanos sub 18 superaron a los nicaragüenses en dos sets.

El binomio nacional continuará su camino en la fase de grupos este domingo con dos compromisos para buscar el paso a octavos, midiéndose primero ante Sudáfrica a las 06:20 horas y luego a Noruega a las 11:20.

La jornada de apertura también tuvo a Arias como abanderado de la delegación junto a la nadadora Laura Fingerhuth en el Estadio Abdoulaye Wade de Diamniadio, en la antesala de los estrenos de Renato Silva en wushu y Catalina Ramírez en tenis de mesa.