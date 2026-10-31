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Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos de la Juventud

Team Chile debutó con triunfo en el vóleibol playa de los Juegos Olímpicos de la Juventud

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Gael Arias y Francisco Farías vencieron a la dupla de Nicaragua.

Team Chile debutó con triunfo en el vóleibol playa de los Juegos Olímpicos de la Juventud
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El Team Chile inició su periplo en los Juegos Olímpicos de la Juventud con una victoria en el vóleibol playa gracias a la dupla compuesta por Gael Arias y Francisco Farías, quienes vencieron a Justin Barrios Dinarte y Matthew Kempf por 21-9 y 21-16.

En el compromiso disputado en la localidad costera de Saly, los vigentes subcampeones sudamericanos sub 18 superaron a los nicaragüenses en dos sets.

El binomio nacional continuará su camino en la fase de grupos este domingo con dos compromisos para buscar el paso a octavos, midiéndose primero ante Sudáfrica a las 06:20 horas y luego a Noruega a las 11:20.

La jornada de apertura también tuvo a Arias como abanderado de la delegación junto a la nadadora Laura Fingerhuth en el Estadio Abdoulaye Wade de Diamniadio, en la antesala de los estrenos de Renato Silva en wushu y Catalina Ramírez en tenis de mesa.

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