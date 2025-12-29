Síguenos:
Deportes | Paralímpicos | Deportistas Chilenos

Ignacio Torres se adjudicó el galardón de El Mejor de los Mejores paralímpico

Redacción Cooperativa

El representante nacional alcanzó el puesto número 1 del mundo en su categoría en esta temporada.

El Círculo de Periodistas Deportivos de Chile realizó su habitual ceremonia de reconocimiento "El Mejor de los Mejores" y el para tenista de mesa, Ignacio Torres se adjudicó el premio mayor en la categoría de paralímpicos.

En un evento realizado en el Teatro Municipal de Las Condes, los destacados deportistas de la jornada fueron galardonados en las diferentes disciplinas del deporte chileno.

Asimismo, Torres se adjudicó el premio del mejor deportista paralímpico luego de alcanzar el primer lugar del mundo en su categoría en esta temporada.

Revisa el listado con todos los ganadores de la jornada en deporte paralímpico:

  • Atletismo paralímpico: Amanda Cerna
  • Bádminton: Jaime Aránguiz
  • Básquetbol en silla de ruedas: Ángel Hernández
  • Boccia: Alfonsina Urrejola
  • Canotaje paralímpico: Katherinne Wollermann
  • Ciclismo: Hernán Moya
  • Esquí: Nicolás Bisquertt
  • Fútbol adaptado: Víctor Hugo Silva
  • Fútbol PC: Selección Fútbol PC
  • Natación: Alberto Abarza
  • Para Judo: Dana Morales
  • Powerlifting: Juan Carlos Garrido
  • Surf: Nicolás Medina
  • Tenis paralímpico: Francisco Cayulef
  • Tenis de mesa: Ignacio Torres
  • Tiro con arco: Bastián Reyes
  • Tiro al vuelo: Rodrigo Encina

