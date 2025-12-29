Ignacio Torres se adjudicó el galardón de El Mejor de los Mejores paralímpico

El Círculo de Periodistas Deportivos de Chile realizó su habitual ceremonia de reconocimiento "El Mejor de los Mejores" y el para tenista de mesa, Ignacio Torres se adjudicó el premio mayor en la categoría de paralímpicos.

En un evento realizado en el Teatro Municipal de Las Condes, los destacados deportistas de la jornada fueron galardonados en las diferentes disciplinas del deporte chileno.

Asimismo, Torres se adjudicó el premio del mejor deportista paralímpico luego de alcanzar el primer lugar del mundo en su categoría en esta temporada.

Revisa el listado con todos los ganadores de la jornada en deporte paralímpico: