Nicolás Bisquertt tuvo destacado apronte de cara a los Juegos Paralímpicos de Invierno

Un excelente apronte de cara a su próxima actuación en los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina realizó este jueves el esquiador alpino nacional Nicolás Bisquertt.

En su paso por la World Cup de Francia, el seleccionado chileno remató en el séptimo puesto en la prueba de Descenso, luego de marcar un tiempo de 1'13"23. Su actuación en la ciudad francesa de Tignes reafirma la regularidad mostrada por Bisquertt en el Circuito Internacional, luego de haber obtenido el sexto lugar en la misma prueba en la World Cup de Saalbach, Austria, a mediados de enero.

"Fue una buena carrera. Fue mi última carrera de descenso antes de los Juegos. Vamos a seguir trabajando. En general, estamos funcionando muy bien. Estoy muy contento con el equipo", comentó el deportista nacional.

La competencia en Francia continúa este viernes, cuando Nicolás compita en la prueba de Super Gigante, instancia clave dentro de su calendario previo a la cita paralímpica. Posteriormente, el deportista viajará el 9 de febrero a Veysonnaz, Suiza, una de las sedes más competitivas del circuito internacional, donde afrontará la etapa final de su intensa preparación con miras a Milano Cortina 2025.

En los Juegos Paralímpicos de Invierno, Nicolás Bisquertt competirá entre el 7 y el 15 de marzo, participando en cinco pruebas: descenso, super gigante, eslalon, eslalon y combinada alpina, con el objetivo de seguir consolidando su crecimiento deportivo y representar al país al más alto nivel.