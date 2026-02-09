[VIDEO] Legendario periodista de ESPN se emocionó hasta las lágrimas tras el show de Bad Bunny

El histórico show de Bad Bunny en el entretiempo del Super Bowl LX no solo dejó reacciones en el mundo de la música, sino que también caló hondo en la prensa internacional, y uno de los momentos más comentados en redes sociales fue la reacción del reconocido periodista de ESPN, John Sutcliffe, quien no pudo contener las lágrimas tras el espectáculo del puertorriqueño.

El comunicador, de origen mexicano, con más de tres décadas cubriendo la NFL, destacó la carga simbólica de ver al "Conejo Malo" apoderarse del escenario principal de Estados Unidos hablando su lengua materna.

"Te guste o no su música, el mensaje fue con amor, con cultura, con cariño. En un mundo que se está peleando, se vale tener una lágrima en el ojo y sentirse orgulloso de que Benito le cantó en español a la fiesta más importante de los americanos. Viva Bad Bunny", señaló Sutcliffe visiblemente emocionado durante la transmisión en vivo de la cadena estadounidense.

La presentación del artista caribeño marcó un hito al ser la primera vez que un artista encabeza el evento cantando totalmente en español, un gesto que ha sido interpretado como una potente reivindicación de la cultura latina en Norteamérica en medio de las polémicas posturas del gobierno de Donald Trump en torno a la inmigración.

Sutcliffe es reconocido por los fanáticos de la NFL como uno de los periodistas más reconocidos de este deporte, sumando ya más de 30 años de cobertura en la liga y en los Super Bowls.