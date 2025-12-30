Síguenos:
Tópicos: Deportes | Polideportivo | Lucha

Stephanie Vaquer retuvo su corona en la Triple Amenaza de la WWE

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La nacional venció en intenso combate a Nikki Bella y Raquel Rodríguez.

Stephanie Vaquer retuvo su corona en la Triple Amenaza de la WWE
La luchadora chilena Stephanie Vaquer defendió con éxito su Campeonato Mundial Femenino en la Triple Amenaza de la WWE luego de superar una dura jornada la noche de ayer lunes.

La nacional debió sacar sus mejores movimientos y tras un intenso combate contra Nikki Bella y Raquel Rodríguez, logró zafarse de una doble bomba tejana, pillar por sorpresa a Rodríguez para sacarla fuera del ring y robarle la cuenta para llevarse la victoria.

