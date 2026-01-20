El surf chileno se toma el verano: Confirman las fechas de La Serena y Pichilemu para el Circuito Nacional 2026

El surf nacional entra en su etapa más vibrante de la temporada. Bajo el marco de Surfestival, se han oficializado la 2da y 3ra fecha del Circuito Chileno de Surf (Fechsurf), eventos que reunirán a las promesas y figuras consolidadas del deporte en dos de las locaciones más icónicas del país: La Serena y Pichilemu.

La Serena Pro 2026: El retorno a un escenario histórico

La acción comienza los días 27 y 28 de enero en la Av. Del Mar, específicamente en la Escuela de Surf Poisson. La Serena Pro 2026 by Surfestival, regresa a uno de los puntos más emblemáticos del circuito veraniego.

Este evento, de categoría 2 Estrellas (500 puntos para el ranking), repartirá $3.000.000 en premios y contará con las categorías federadas Sub 16 y Junior (Damas y Varones), además de una espectacular Expression Session en categoría Open.

Punta de Lobos Pro 2026: Competencia en la capital del surf

Siguiendo con el calendario, del 9 al 11 de febrero, la competencia se traslada a la Región de O'Higgins para el Punta de Lobos Pro 2026. En el mítico sector de "El Mirador de Punta de Lobos", los mejores surfistas del país se enfrentarán en la 3ra fecha del Circuito Nacional, evento que servirá de antesala al Surfestival Pichilemu a realizarse el 14 de febrero.

Esta 3ra fecha del circuito nacional incluirá un rango más amplio de categorías formativas (Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Junior) junto a la categoría principal que es Open, todas federadas en Damas y Varones, para la cual se mantendrá la bolsa de $3.000.000 en premios a repartir.

La cobertura oficial de los eventos deportivos estará a cargo de Latinwave y se podrá ver más detalles en las cuentas de instagram de ambos eventos @laserenapro y @puntadelobospro