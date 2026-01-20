Maximiliano Cross e Isidora Bultó se coronaron en la primera fecha del Tour Nacional Reñaca Surf Pro

Con un puntaje récord de 14.50, el viñamarino Maximiliano Cross se quedó con el cetro, mientras que la iquiqueña Isidora Bultó selló un doblete histórico. La jornada estuvo marcada por el conmovedor adiós al pequeño "Gabo", (niño que sufrió un fatal accidente en Puertecillo), ante más de dos mil personas en el Quinto Sector de la popular playa reñaquina.

La 35ª versión del Maui And Sons Reñaca Surf Pro 2026 llegó a su fin en una jornada que quedará grabada en la memoria colectiva del deporte nacional. En un domingo donde el sol radiante contrastó con el pesar de los atletas, el Quinto Sector fue escenario de una despedida cargada de respeto antes de dar paso a las batallas definitivas por el título nacional.

Antes de las mangas decisivas, el ambiente festivo de la playa más famosa de Chile se transformó en un respetuoso silencio. A la orilla del mar, frente a la rompiente, se realizó una ceremonia en honor a Gabriel Christensen (11 años), la joven promesa de Cachagua fallecida este sábado en Puertecillo.

Tras las sentidas palabras de Juan Pablo "Mono" Barrientos, director del certamen, y de amigos cercanos, los surfistas lanzaron flores blancas al agua. Más de dos mil personas rompieron en un aplauso cerrado y eterno que se fundió con el rugido del Pacífico.

Sobre esta tragedia, el presidente de la Federación Chilena de Surf, Matías López, expresó que: "Es un momento muy delicado y por ahora, preferiría abstenerme de hacer comentarios, por respeto a sus padres y familiares".

Además el regente señaló que: "Desde la Federación Chilena de Surf, mandamos nuestras condolencias a la familia y manifestamos nuestro total apoyo y el compromiso a colaborar en cualquier esfuerzo que pueda aportar a mejorar las condiciones de seguridad en el Mar, tanto para surfistas como para otros usuarios de las playas de Chile", dijo el mandamás del surf chileno.

Tras el homenaje, la competencia retomó su curso con una resiliencia admirable. En Open Damas, la iquiqueña Isidora Bultó ratificó por qué es la actual referente del país. En una final estratégica, Bultó se llevó el triunfo con 6.55 puntos, superando a la talentosa Paloma Santos de Puertecillo (2.50).

"Di vuelta el heat como a los 10 segundos finales, estoy muy feliz de haber ganado este nacional. Le dedico este triunfo a Gabo y le doy gracias al cielo por haberme enviado esa ola", declaró emocionada la campeona iquiqueña.

La final masculina fue una exhibición de potencia. El local Maximiliano Cross de Viñadel Mar desató la euforia del público al registrar el puntaje más alto de los tres días de competencia: un imponente 14.50. Con maniobras críticas y ataques verticales, Cross dejó en segundo lugar a un sólido Noel de la Torre de Maitencillo, quien cerró con 13.80 puntos.

"Feliz de ganar porque el año pasado saqué solo segundos lugares, parto este año ganando sobre todo en mi casa y la playa que me ha visto crecer son sentimientos muy lindos", señaló el campeón.

El semillero y las leyendas también definieron a sus monarcas bajo condiciones de mar implacables: En Junior Damas Isidora Bultó (Iquique) selló su doble corona con 10.25 pts, seguida por Chiara Bagoni (La Serena) con 9.15 y Trinidad Gómez (Viña del Mar) con 5.5.

En Junior Varones Lucas Magna (Arica) se llevó el título en una última ola cinematográfica logrando 11.65 pts, superando a Pascual Llorens (Pichilemu) con 10.85 y a Simón García de la Huerta (Maitencillo) con 7.10.

Sub 16: El talento de Romano Menichetti (Puertecillo) brilló con 12.00 puntos, dejando atrás a los hermanos Andrés Majluf (8.00) y Beltrán Majluf (7.40). En damas, la iquiqueña Matilda Bultó (7.30) se alzó con el oro frente a Amanda Lagos y Ema Neumann.

Master (Leyendas): En hombres, la cátedra fue de Tristan Aicardi (Puertecillo), mientras que en damas la corona viajó a la V Región con Itza de la Sotta (Papudo).

El Maui And Sons Reñaca Surf Pro 2026 concluyó con una profunda nota de reflexión. El certamen recordó que el surf es más que un deporte olímpico; es una comunidad que se vuelve una sola familia ante la adversidad.

El evento se despide con Maxi Cross e Isidora Bultó en lo más alto, y un mensaje de unidad que resonará en cada rompiente de Chile en memoria de "Gabo".