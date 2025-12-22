Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago17.5°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Polideportivo | Team Chile

Lucas Nervi reveló la curiosa inspiración detrás de su oro en los Panamericanos 2023

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El atleta nacional dio a conocer que tarareaba las canciones de Macha y El Bloque Depresivo.

Lucas Nervi reveló la curiosa inspiración detrás de su oro en los Panamericanos 2023
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El atleta del Team Chile, Lucas Nervi, realizó una confesión poco habitual al recordar su consagración en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde se quedó con la medalla de oro en lanzamiento de disco.

Consultado por su presencia en el concierto de Macha y El Bloque Depresivo, realizado el sábado 20 de diciembre en el Estadio Nacional, el deportista compartió una imagen junto al vocalista del grupo y explicó la relevancia que tuvo su música en uno de los momentos más importantes de su carrera.

"Lo más grande el Macha. Le dije que gracias a él gané los Juegos tarareando sus temas. Jajaja, cien por ciento real", escribió Nervi en una historia de Instagram, revelando una faceta íntima de un triunfo histórico.

Revisa la foto a continuación:

Imagen foto_00000002

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada