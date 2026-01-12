Síguenos:
Deportes | Rally | Dakar

Casale fue quinto y Del Río se mantuvo en zona de podio

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los chilenos se acercan a la meta del próximo sábado.

Casale fue quinto y Del Río se mantuvo en zona de podio
En portada

Los pilotos chilenos Ignacio Casale y Lucas del Río se mantuvieron firmes en el inicio de la última semana del Rally Dakar 2026 al completar este lunes la octava etapa de la exigente prueba que se corre en Arabia Saudita.

Casale fue quinto al completar los 483 kilómetros de especial que se corrieron en las inmediaciones de la localidad de Wadi Ad Dawasir con un tiempo de 4h58'58", quedando a 3'20" de la ganadora de la carrera, la neerlandesa Puck Klaasen.

Del Río, en tanto, fue 12° con un crono de 5h12'39", un resultado que le permite mantenerse en la tercera posición de la clasificación general con un tiempo total de 36h58'51", a 40'46" del líder, el español Pau Navarro.

Casale, en tanto, es séptimo con 38h10'37", a 1h52' del hispano.

Este martes se correrá la novena etapa con un recorrido entre Wadi ad Dawasir y el Campamento Refugio con 418 kilómetros de especial y 123 de enlace.

