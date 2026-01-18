"Chaleco" López: No sé si voy a correr el Dakar 2027

Con tres títulos de campeón del Dakar en las categoría Side by Side (SSV), el sexto lugar obtenido en el Dakar 2026 no dejó conforme a Francisco "Chaleco" López, quien puso en duda su participación en la edición de 2027, tras 15 intervenciones en la competencia más difícil del mundo.

"No sé si volveré en 2027 al Dakar. Todos los años decimos lo mismo y mi señora igual. Ya cumplí un ciclo en las categorías T3 y T4. En adelante voy a estar presente en lo que se pueda. No está nada dicho definitivamente, pero queríamos cumplir 15 años corriendo. Ahora a concentrarse en la familia y en los niños. Este 2026 no se dio un podio, pero hay un ciclo que se cerró ".

"Chaleco" López desde que compite en el Dakar, y cuando lo hizo en el campeonato Copec RallyMobil durante años, ganó varios títulos. En la competencia nacional participó por última vez en 2021.

De ahí en adelante ha tomado otras direcciones como parte de la organización del Campeonato de Chile de Rally Cross Country y otras actividades que lo mantienen con la agenda copada. Ahora lo único que desea es descansar y encontrarse con su familia una vez que llegue a Chile este martes 20 a las 09:40 horas.