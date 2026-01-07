Dakar: Del Río y Casale se mantuvieron en el top 10 de la categoría Challenger

Los pilotos chilenos Lucas del Río e Ignacio Casale cumplieron con la primera parte de la Etapa Maratón al rematar sexto y octavo, respectivamente, en la cuarta jornada del Rally Dakar 2026.

Del Río, el único nacional en ganar una etapa este año, logró un tiempo de 5h42'10" para los 452 kilómetros de especial en las inmediaciones de la localidad saudí de Alula para quedar a 18'58" del ganador, el argentino Nicolás Cavigliasso.

Este resultado le permitió al nacional mantenerse en la cuarta posición de la clasificación general con un crono total de 18h33'51", situándose a 13'32" del líder, el saudí Yasir Seadian.

Casale, en tanto, completó el recorrido en 5h55'20", quedando a 32'08" del ganador para ubicarse octavo en la general a 1h52'28" de Seadian.

Para este jueves 8 se espera la segunda parte de la Etapa Maratón, la cual incluye 356 kilómetros de especial y 58 de enlace entre las localidades de Alula y Hail.