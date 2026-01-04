Francisco "Chaleco" López arrancó el Rally Dakar al acecho del podio

El experimentado piloto chileno Francisco "Chaleco" López vivió este domingo la primera etapa del Rally Dakar 2026 y de inmediato se puso en la lucha de los vehículos SSV.

Más allá del puesto 57 en la tabla general de autos, el maulino fue cuarto de su categoría con un tiempo de tres horas, 42 minutos y 47 segundos para completar el recorrido de 305 kilómetros cronometrados.

López, junto a su navegante Alvaro León, quedó a 14 segundos del podio, completado por el estadounidense Brock Heger.

El liderato comenzó en manos del francés Xavier de Soultrait, campeón en 2024, con un crono de 03:38.45 (a cuatro minutos y dos segundos de López); secundado por el portugués Alexandre Pinto, a 03m34s.

La segunda etapa, este lunes 5 de enero, dejará Yanbu para llegar a Al-Ula, en un recorrido con 104 kilómetros de enlace y 400 de especial.