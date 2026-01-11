Francisco "Chaleco" López resiste en el Top 6 del Dakar tras una complicada séptima etapa

El piloto chileno Francisco "Chaleco" López finalizó la etapa 7 del Rally Dakar en el sexto lugar de la categoría Side By Side.

Las condiciones del terreno volvieron a complicar a López. Las zonas rocosas frenaron el avance del piloto chileno y su navegante Álvaro León, quiénes pese a liderar gran parte de la etapa finalizaron en el sexto lugar, posición que también ocupan en la clasificación general de la categoría Side by Side.

La etapa, que contempló 459 kilómetros cronometrados, la ganó el argentino Jeremías González con un tiempo de 4h32'59", seguido muy de cerca por Kyle Chaney y Joao Monteiro a siete y nueve segundos respectivamente. López cruzó la meta a 04'16" del ganador, mientras que en la general permanece a 1h44'00" del líder, el estadounidense Brock Heger.

"Veníamos ganando gran parte del día hasta el kilómetro 80 de la meta. No tengo feeling con las piedras con esta suspensión. Veníamos muy bien en la primera parte, haciendo buenos tiempos y liderando en varios tramos de la carrera. Llegamos sextos y quedamos entre los seis mejores en la general. Tratamos de apretar un poco y finalmente terminamos rompiendo neumático. Mucha piedra en la última parte que nos jugó en contra", explicó López.

Este lunes se disputará la Etapa 8 del Dakar, que contempla un recorrido total de 717 kilómetros, de los cuales 481 serán de especial, en un bucle en Wadi Ad-Dawasir. El tramo será crucial para López y su navegante Álvaro León para optar a un mejor puesto en los resultados pese a los caminos pedregosos en una jornada con 52% de tierra y piedras, 35% de arena, 10% de dunas y 3% de zonas rocosas.