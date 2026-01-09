Francisco "Chaleco" López sumó un nuevo podio en el Dakar 2026

El piloto chileno Francisco "Chaleco" López sumó su segundo podio del presente Rally Dakar 2026 luego de rematar en la tercera posición de la sexta etapa en la Categoría SSV de la exigente prueba que se lleva a cabo en Arabia Saudita.

El nacido en Teno logró un tiempo de 4h02'27" para los 326 kilómetros de especial que se corrieron entre Hail y Riyadh, quedando a solo 2'34" del ganador de la jornada, el francés Xavier de Soultrait.

Este resultado le permitió al experimentado piloto nacional ganar dos lugares en la clasificación general para ubicarse sexto con un crono total de 28h41'30", a 1h44'57" del líder de la competencia, el estadounidense Brock Heger.

Para este sábado se espera la primera jornada de descanso para dar paso a la séptima etapa el domingo con un recorrido de 462 kilómetros de especial y 414 de enlace entre Riyadh y Wadi Ad Dawasir.