Tópicos: Deportes | Rally | Dakar

Francisco "Chaleco" López tuvo reivindicatoria jornada en el Dakar 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El experimentado piloto nacional remató segundo este jueves en la Categoría SSV.

Francisco
El piloto chileno Francisco "Chaleco" López volvió por sus fueros este jueves en el Rally Dakar 2026 al rematar en la segunda posición de la Categoría SSV en la sexta etapa de la exigente prueba que se realiza en Arabia Saudita.

El nacido en Teno logró un tiempo de 4h18'13" para los 371 kilómetros de especial entre el Campamento Base y Hilal, quedando a escasos 51" del ganador de la prueba, el estadounidense Kyle Chaney.

Con este resultado, López ganó un lugar en la clasificación general y se ubicó octavo con un crono total de 24h39'03", a 1h47'39" del líder, el también norteamericano Brock Heger, y a 51' de la zona de podio.

Para este viernes se espera la sexta etapa con una especial de 331 kilómetros y un enlace de 589 kilómetros entre Hail y Riyadh.

