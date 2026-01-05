Francisco "Chaleco" López se mantuvo cerca del podio en el Dakar

El piloto chileno Francisco "Chaleco" López tuvo otra correcta actuación en el Rally Dakar 2026 al terminar en la cuarta posición de la segunda etapa y mantenerse en esa misma ubicación en la clasificación general de la categoría SVV.

El competidor nacional logró un tiempo de 4h48'00" para los 400 kilómetros de especial entre Yanbu y Alula, para terminar a 5'15" del ganador de la prueba, el portugués Goncalo Guerreiro.

En la general, López llegó a las 8h30'47" y se situó a 6'31" del líder, el francés Xavier de Soultrait.

Este martes se correrá la tercera etapa de la prueba con un recorrido que inicia y termina en Alula, y que incluye 422 kilómetros de especial y 314 de enlace.