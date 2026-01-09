Ignacio Casale revalidó su calidad y sumó su primer triunfo en el Dakar 2026

El chileno Ignacio Casale revalidó su calidad como piloto al adjudicarse este viernes la sexta etapa de la Categoría Challenger en el Rally Dakar 2026.

El competidor nacional y su copiloto, el brasileño Carlos Sachs, logró un tiempo de 3h58'57" para los 326 kilómetros de especial que unieron Hail y Riyadh, sacándole apenas 38" de ventaja a su más cercana perseguidora, la saudí Dania Akeel.

Este resultado le permitió a Casale escalar a la séptima posición de la clasificación general con un crono total de 28h40'16", situándose a 1h53'59" del líder de la competencia, el español Pau Navarro.

Lucas del Río, en tanto, ganador de dos etapas en esta misma categoría sufrió un retraso en el último tramo de la carrera y llegó en la novena posición con un tiempo de 4h20'11" a 21'14" de su compatriota.

Eso sí, Del Río se metió en zona de podio al ubicarse tercero en la clasificación general con un crono total de 27h12'11", a 25'54" del mencionado Navarro.

Para este sábado se espera la primera jornada de descanso para dar paso a la séptima etapa el domingo con un recorrido de 462 kilómetros de especial y 414 de enlace entre Riyadh y Wadi Ad Dawasir.